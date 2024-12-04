Complexe touristique Maisons de ville duplex de luxe par Fairmont à Al Marjan Island, RAK

Maisons de ville en duplex Fairmont sur l'île d'Al Marjan

L'île d'Al Marjan, à Ras Al Khaimah, est une destination en plein essor, réputée pour son cadre de vie luxueux en bord de mer et son rayonnement international croissant, notamment grâce au futur Wynn Resort & Casino. Nichées le long du littoral immaculé de l'île, les maisons de ville en duplex Fairmont offrent une combinaison rare d'intimité, d'espace et d'accès direct à la mer, idéales pour une vie familiale haut de gamme ou des investisseurs avertis.

Ces maisons de ville en duplex de 3 chambres sont soigneusement conçues sur deux niveaux spacieux, offrant une expérience de vie digne d'une villa avec l'élégance d'une hospitalité de marque. Chaque maison dispose de vastes espaces de vie, de grandes chambres, de cuisines modernes et d'espaces extérieurs tels que des jardins ou des terrasses privés, offrant à la fois confort intérieur et harmonieux espace de vie extérieur à deux pas de la plage.

Gérées par le groupe Fairmont Hotels & Resorts de renommée mondiale, les résidents bénéficient d'un style de vie digne d'un resort avec accès à la conciergerie, au ménage, au service de voiturier et à la restauration sur place. Ce niveau d'hospitalité offre un confort inégalé, transformant le quotidien en véritables vacances. Situées à quelques minutes des principaux quartiers de divertissement et commerciaux de Ras Al Khaimah, ces maisons de ville bénéficient d'un emplacement idéal. Le casino Wynn est accessible en moins de 5 minutes, le centre commercial Al Hamra en 10 minutes, l'aéroport international de Ras Al Khaimah en 15 minutes et Dubaï en moins d'une heure : loisirs, shopping et voyages sont ainsi toujours à portée de main.

Les résidents du complexe de duplex Fairmont bénéficient d'une gamme complète d'équipements de qualité, notamment un accès à une plage privée, une salle de sport entièrement équipée, des piscines, des allées paysagées luxuriantes, des aires de jeux pour enfants et un service de sécurité 24h/24 et 7j/7. Ce complexe allie luxe et fonctionnalité, offrant un environnement sécurisé et familial.

Que vous recherchiez une résidence principale, un lieu de villégiature ou un bien générant des revenus, ces maisons de ville de marque offrent un excellent rapport qualité-prix. Avec un plan de paiement flexible 60/40, une livraison au quatrième trimestre 2028 et une gestion immobilière professionnelle assurée par Fairmont, les propriétaires peuvent s'attendre à une forte demande locative, une plus-value et une garantie de qualité à long terme.

Les maisons de ville à vendre sur l'île d'Al Marjan représentent une opportunité exceptionnelle et de grande valeur dans l'une des zones d'investissement les plus prometteuses des Émirats arabes unis. Avec un accès direct à la plage, une marque de prestige internationale et un potentiel de croissance à long terme, saisissez l'opportunité d'acquérir un bien immobilier d'exception à Ras Al Khaimah.

RKT-00023