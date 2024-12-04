  1. Realting.com
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements prestigieux en bord de mer à Palm Jumeirah

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$6,23M
;
32
ID: 27611
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    11

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements de luxe en bord de mer à Palm Jumeirah, Dubaï

Découvrez le summum du luxe avec ces résidences exclusives en bord de mer, situées sur l'emblématique Palm Jumeirah, à Dubaï. Chaque logement offre une vue panoramique imprenable sur le golfe Persique, des intérieurs soigneusement conçus et des aménagements spacieux alliant élégance et confort. Certains logements disposent de piscines privées, de terrasses paysagées et de baies vitrées, créant une expérience de vie intérieure et extérieure harmonieuse. Les résidents bénéficient d'équipements haut de gamme, notamment une piscine de 50 mètres, des installations de fitness et de bien-être ultramodernes, un cinéma privé et des salons conviviaux, tous conçus pour offrir un style de vie digne d'un resort dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Dubaï.

Les appartements à vendre à Palm Jumeirah Dubaï se trouvent à seulement 2 minutes de la promenade The Boardwalk, 5 minutes de l'Atlantis The Palm, 10 minutes de The Pointe, 15 minutes du centre commercial Nakheel, 15 minutes de la marina de Dubaï et 20 minutes du port de Dubaï. Des sites emblématiques tels que Burj Al Arab, Ain Dubai, Dubai Mall et Burj Khalifa sont accessibles en 25 à 30 minutes, tandis que les aéroports international de Dubaï et World Central sont facilement accessibles, alliant luxe et connectivité optimale.

Ce projet offre un cadre de vie luxueux en bord de mer sur Palm Jumeirah à Dubaï, avec une vue panoramique imprenable, des piscines privées et des équipements de premier ordre. Les résidents bénéficient d'un accès facile aux principales attractions, boutiques, restaurants et sites incontournables de la ville.

Les installations comprennent une piscine de 50 mètres, une salle de sport entièrement équipée, un spa et des espaces bien-être, une salle de cinéma privée, des salons et des espaces extérieurs paysagers pour une détente absolue et un cadre de vie luxueux.


DXB-00289

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
