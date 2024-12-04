Complexe résidentiel Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.

Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubaï.

Aperçu du projet :

Découvrez Azizi Wares, un développement résidentiel contemporain au cœur du centre-ville de Jebel Ali. Combinant design élégant, aménagements intelligents et installations haut de gamme, ce projet est parfait pour les utilisateurs finaux et les investisseurs.

Avec son emplacement privilégié à proximité de Jebel Ali Free Zone, Expo City Dubai et Dubai Marina, il offre à la fois le style de vie et le potentiel de croissance du capital.

Types d'appartements, tailles et prix:

Type d'unitéTaille (env. m2)Prix de départ (€)

Studio ~ 30 m2 à partir de 128.000€

1-Chambre ~ 45 m2 à partir de 183.000€

2 chambres ~ 65 m2 à partir de 345.000€

Équipements et installations:

Piscine à débordement pour adultes et enfants.

Salles de gym séparées pour hommes et femmes.

Cinéma privé & salon de jeu.

Zones de jeux pour enfants & clubhouse.

24/7 concierge & sécurité.

Beaucoup de place de parking.

Emplacement Avantages :

5 minutes → Zone libre de Jebel Ali

8 minutes → Parc Expo City Dubai & Dubai

13 minutes → Ibn Battuta Mall

18 minutes → Marina de Dubaï / JBR

30 minutes → Centre-ville de Dubaï (Burj Khalifa)

Accès direct à Sheikh Zayed Road et à proximité du métro de Dubaï, ce qui en fait un excellent choix pour les navetteurs et les locataires.

Plan de paiement et remise :

50 % pendant la construction

50% à la remise (Q4 2027)

Options de paiement flexibles et propriété libre pour toutes les nationalités

Pourquoi investir dans Azizi Wares ?

Prix d'entrée attractif à partir de 128.000€.

Demande de location élevée en raison de la proximité des centres d'affaires et du métro.

Excellente infrastructure dans une communauté en croissance.

Développé par Azizi Developments – nom de confiance dans l'immobilier de Dubaï.

Conclusion:

Azizi Wares est plus qu'une simple maison – il s'agit d'un investissement de style de vie intelligent dans l'un des districts de Dubaï à croissance la plus rapide.

Idéal pour les premiers acheteurs, les investisseurs avertis et les familles à la recherche d'une vie moderne à des prix compétitifs.

Sécurisez votre unité aujourd'hui et profitez d'un plan de paiement attrayant!