  2. Émirats arabes unis
  Complexe résidentiel Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.

Complexe résidentiel Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$149,094
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
9
ID: 27485
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

À propos du complexe

Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubaï.

Aperçu du projet :

Découvrez Azizi Wares, un développement résidentiel contemporain au cœur du centre-ville de Jebel Ali. Combinant design élégant, aménagements intelligents et installations haut de gamme, ce projet est parfait pour les utilisateurs finaux et les investisseurs.
Avec son emplacement privilégié à proximité de Jebel Ali Free Zone, Expo City Dubai et Dubai Marina, il offre à la fois le style de vie et le potentiel de croissance du capital.

Types d'appartements, tailles et prix:

Type d'unitéTaille (env. m2)Prix de départ (€)

Studio ~ 30 m2 à partir de 128.000€

1-Chambre ~ 45 m2 à partir de 183.000€

2 chambres ~ 65 m2 à partir de 345.000€

Équipements et installations:

Piscine à débordement pour adultes et enfants.
Salles de gym séparées pour hommes et femmes.
Cinéma privé & salon de jeu.
Zones de jeux pour enfants & clubhouse.
24/7 concierge & sécurité.
Beaucoup de place de parking.

Emplacement Avantages :

  • 5 minutes → Zone libre de Jebel Ali

  • 8 minutes → Parc Expo City Dubai & Dubai

  • 13 minutes → Ibn Battuta Mall

  • 18 minutes → Marina de Dubaï / JBR

  • 30 minutes → Centre-ville de Dubaï (Burj Khalifa)

Accès direct à Sheikh Zayed Road et à proximité du métro de Dubaï, ce qui en fait un excellent choix pour les navetteurs et les locataires.

Plan de paiement et remise :

  • 50 % pendant la construction

  • 50% à la remise (Q4 2027)

  • Options de paiement flexibles et propriété libre pour toutes les nationalités

Pourquoi investir dans Azizi Wares ?

  • Prix d'entrée attractif à partir de 128.000€.

  • Demande de location élevée en raison de la proximité des centres d'affaires et du métro.

  • Excellente infrastructure dans une communauté en croissance.

  • Développé par Azizi Developments – nom de confiance dans l'immobilier de Dubaï.

Conclusion:

Azizi Wares est plus qu'une simple maison – il s'agit d'un investissement de style de vie intelligent dans l'un des districts de Dubaï à croissance la plus rapide.
Idéal pour les premiers acheteurs, les investisseurs avertis et les familles à la recherche d'une vie moderne à des prix compétitifs.

Sécurisez votre unité aujourd'hui et profitez d'un plan de paiement attrayant!

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis

