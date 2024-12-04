Complexe résidentiel Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.

Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubaï.
Aperçu du projet :
Découvrez Azizi Wares, un développement résidentiel contemporain au cœur du centre-ville de Jebel Ali. Combinant design élégant, aménagements intelligents et installations haut de gamme, ce projet est parfait pour les utilisateurs finaux et les investisseurs.
Avec son emplacement privilégié à proximité de Jebel Ali Free Zone, Expo City Dubai et Dubai Marina, il offre à la fois le style de vie et le potentiel de croissance du capital.
Types d'appartements, tailles et prix:
Type d'unitéTaille (env. m2)Prix de départ (€)
Studio ~ 30 m2 à partir de 128.000€
1-Chambre ~ 45 m2 à partir de 183.000€
2 chambres ~ 65 m2 à partir de 345.000€
Équipements et installations:
Piscine à débordement pour adultes et enfants.
Salles de gym séparées pour hommes et femmes.
Cinéma privé & salon de jeu.
Zones de jeux pour enfants & clubhouse.
24/7 concierge & sécurité.
Beaucoup de place de parking.
Emplacement Avantages :
5 minutes → Zone libre de Jebel Ali
8 minutes → Parc Expo City Dubai & Dubai
13 minutes → Ibn Battuta Mall
18 minutes → Marina de Dubaï / JBR
30 minutes → Centre-ville de Dubaï (Burj Khalifa)
Accès direct à Sheikh Zayed Road et à proximité du métro de Dubaï, ce qui en fait un excellent choix pour les navetteurs et les locataires.
Plan de paiement et remise :
50 % pendant la construction
50% à la remise (Q4 2027)
Options de paiement flexibles et propriété libre pour toutes les nationalités
Pourquoi investir dans Azizi Wares ?
Prix d'entrée attractif à partir de 128.000€.
Demande de location élevée en raison de la proximité des centres d'affaires et du métro.
Excellente infrastructure dans une communauté en croissance.
Développé par Azizi Developments – nom de confiance dans l'immobilier de Dubaï.
Conclusion:
Azizi Wares est plus qu'une simple maison – il s'agit d'un investissement de style de vie intelligent dans l'un des districts de Dubaï à croissance la plus rapide.
Idéal pour les premiers acheteurs, les investisseurs avertis et les familles à la recherche d'une vie moderne à des prix compétitifs.
Sécurisez votre unité aujourd'hui et profitez d'un plan de paiement attrayant!