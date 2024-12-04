Complexe résidentiel New residential complex D-Villas with golf and tennis academies, restaurants and shopping malls, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE

  1. Realting.com
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,81M
;
7
Emplacement

À propos du complexe

Imaginez votre matin, en commençant par une vue sur les paysages émeraudes de l'un des plus prestigieux terrains de golf de Dubaï, où le silence n'est interrompu que par le bruissement des feuilles et la commotion douce d'une balle contre une mashie. D-Villas est une incarnation de luxe et de convivialité au cœur de la communauté emblématique Jumeirah Golf Estates, où la vie est pleine d'harmonie, de style et de confort parfait. La splendeur architecturale rencontre ici des fonctionnalités raffinées : intérieurs spacieux avec de hauts plafonds, plans de réflexion et jardins privés.

Les résidents de D-Villas ont accès à l'infrastructure, qui se classe au deuxième rang : deux terrains de golf de championnat, Tommy Fleetwood Golf Academy et Tennis 360 Academy, le club moderne Jumeirah Golf Estates avec de beaux restaurants et des espaces lounge élégants, ainsi que des centres de spa et de bien-être. Pour les amateurs de plein air, il ya une piscine, des parcs pittoresques et des pistes de jogging, et pour le confort quotidien - magasins, supermarchés et deux centres commerciaux spacieux directement dans la communauté.

Équipements:

  • deux terrains de golf de championnat
  • Tommy Fleetwood Académie de golf
  • Tennis 360 Académie
  • Jumeirah Golf Estates clubhouse
  • bons restaurants
  • spa et centres de bien-être
  • piscines
  • parcs paysagers et pistes de jogging
  • magasins de détail et supermarchés
  • deux centres commerciaux

Achèvement - 4ème trimestre de 2029.

Plan de paiement: 60/40

Caractéristiques des appartements

Appareils de cuisine intégrés

Emplacement et infrastructure à proximité

Le complexe dispose d'un emplacement idéal : à quelques minutes des principaux points de repère et zones d'affaires de Dubaï, entourés de tranquillité et de verdure. Jumeirah Golf Estates est considéré comme l'un des meilleurs endroits de la ville.

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis

