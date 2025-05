Complexe résidentiel New complex Oasis Palace Ostra Villas with tennis courts and water features close to beaches and the city center, Address Tierra, Dubai, UAE

Oasis Palace Ostra Villas by Emaar est le complexe unique de villas de luxe, créées pour ceux qui apprécient le prestige, le confort et le niveau de vie parfait. L'oasis isolée au cœur de Dubaï, entourée de jardins luxuriants et d'étangs pittoresques, offre non seulement un hébergement, un espace de bur pour l'inspiration et les loisirs. Chaque résidence est conçue en tenant compte des dernières tendances architecturales, et l'intérieur raffiné complète l'atmosphère confortable et élégante.

Tout est pensé jusqu'au dernier détail ici: des équipements haut de gamme de classe mondiale à la combinaison harmonieuse de la nature et de l'esthétique urbaine. Les résidents du complexe peuvent profiter de courts de tennis, d'un club de fitness et de vastes zones de marche. Pour les familles avec enfants, il ya des aires de jeux interactives avec des caractéristiques d'eau, et ceux, qui aiment les animaux de compagnie, seront heureux d'avoir un parc pour animaux de compagnie spécial. L'emplacement unique du complexe assure un accès facile aux plages, aux principaux points de repère et au centre-ville, créant ainsi l'équilibre idéal entre vie privée et vie urbaine dynamique.

Des intérieurs exclusifs, l'atmosphère de tranquillité et de confort, ainsi que le haut niveau de service, qui répond aux goûts les plus exquis, vous attendent ici. Chaque matin commence par une vue sur les paysages pittoresques, et chaque soir - avec le sentiment de cozy et d'harmonie ici.

Équipements:

courts de tennis

club de fitness

clubhouse

parc pour animaux de compagnie

aire de jeu avec des caractéristiques d'eau

Achèvement - 3ème trimestre de 2029.

Plan de paiement 80/20

Caractéristiques des appartements

Non meublé

Emplacement et infrastructure à proximité

