Complexe résidentiel New unique complex of villas The Wilds (Ravenna Residences Villa) with wildlife sanctuaries and a spa center, South of Dubai, UAE

Bienvenue à The Wilds - le projet résidentiel unique, qui combine le confort de la vie moderne avec la nature vierge. Ici, parmi la verdure luxuriante et les paysages pittoresques, il y a une collection de villas de luxe, idéales pour ceux qui apprécient l'isolement. Le projet aura l'aménagement paysager unique, composé de zones vertes luxuriantes, pour donner aux résidents l'occasion de vivre au milieu de la nature, en profitant du silence et de l'air frais, sans quitter la mégapole dynamique.

Les Wilds comprennent des villas élégantes Cassia et Ravenna Residences avec trois, quatre et cinq chambres. Les grandes résidences sont remarquables pour leur architecture pensée, les intérieurs modernes et les fenêtres de plancher à plafond, qui remplissent les maisons de lumière naturelle. Les villas sont sur de grandes parcelles, assurant l'isolement et l'espace privé. Terrasses extérieures, jardins privés et vue magnifique sur les parcs naturels font de ce projet l'incarnation de la sérénité et de la convivialité. Sur le territoire des Wilds, il y a une vaste infrastructure, y compris un centre de spa, un club de bien-être, des piscines, des terrains de basket-ball et de tennis, des aires d'observation des oiseaux et des étoiles, des zones de yoga et de méditation, ainsi qu'un marché agricole biologique.

Équipements:

piscines

parc central

refuges fauniques pour l'exploration de la faune

sentiers pédestres et pistes cyclables

aires de jeux pour enfants et terrains d'aventure

club de bien-être

terrain de basketball

courts de tennis et de paddle

salle de gym moderne

Atelier de yoga

centre de spa

marché agricole biologique

stations de recharge des véhicules électriques

exclusif Le pavillon de signature du nid (interaction avec le centre de la nature)

Espaces extérieurs pour barbecue et rencontre entre amis

Achèvement - 2ème trimestre de 2029.

Plan de paiement (65/35)

Caractéristiques des appartements

Cuisines et salles de bains entièrement équipées

Emplacement et infrastructure à proximité

L'établissement est situé à 25 minutes de l'aéroport de Dubaï et du centre commercial de Dubaï.