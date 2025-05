Complexe résidentiel High-rise residential complex Skyscape Aura in Nad Al Sheba 1 area, Dubai, UAE

Skyscape Aura est un complexe résidentiel qui propose des appartements exclusifs avec vue panoramique sur les étendues d'eau pittoresques. La combinaison unique de la nature et de la perfection architecturale rend ce projet vraiment exceptionnel. Chaque détail, des matériaux de finition haut de gamme à la planification réfléchie, est conçu pour un maximum de confort et de plaisir esthétique. Appartements avec 1-2 chambres sont disponibles à l'achat.

Le parc central, le jardin zen exquis et les zones piétonnes pittoresques deviennent un lieu de détente et d'inspiration. Pour ceux qui luttent pour un mode de vie actif, il y a une salle de sport moderne, une piste de course, un studio de yoga et un terrain de sport multifonctionnel. Le projet comprend également des piscines pour adultes et enfants, un jacuzzi et un sauna, où vous pourrez vous détendre après une journée chargée. Le club-house invite les résidents à une communication et une détente agréables, et l'espace de coworking est créé pour un travail productif dans un environnement élégant. Art et créativité inspirent dans la salle de musique et le studio d'art, où vous pouvez réaliser vos talents. Pour le divertissement du soir, il ya un cinéma et un barbecue extérieur confortable. Les petits résidents du complexe trouveront ici leur propre atmosphère de joie et de plaisir. L'aire de jeux extérieure des enfants et la salle de jeux spacieuse deviendront leur lieu préféré pour des jeux actifs et de nouvelles connaissances.

Piscines pour adultes et enfants

Jardin Zen

Maison de club

Espace de coworking

Salle de musique

Salle d'art

Jacuzzi

Sauna et hammam

Gymnase

Terrain de sport

Voie

Atelier de yoga

Cinéma

Espace barbecue

Aire de jeux pour enfants

Salle de jeux pour enfants

L'emplacement du complexe dans la prestigieuse région de Nad Al Sheba 1 permet d'accéder facilement à toutes les attractions emblématiques de la ville. À seulement quelques minutes en voiture se trouvent le centre-ville de Dubaï, Burj Khalifa, Dubai Mall, ainsi que les meilleurs restaurants, boutiques d'élite et centres de divertissement. Dans le même temps, la résidence reste isolée et entourée de paysages verts et de lagons calmes, créant un équilibre idéal entre vie urbaine dynamique et harmonie naturelle.