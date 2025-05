Complexe résidentiel New Hillsedge Residence with swimming pools and an outdoor cinema, 10 minutes away from Downtown Dubai and Dubai Marina, Dubai Hills Estate

Hillsedge by Emaar est le complexe résidentiel exclusif au cœur du prestigieux quartier de Dubai Hills Estate. Ce projet offre la combinaison unique du design moderne et de l'harmonie naturelle, assurant à ses résidents un niveau de vie élevé. Spacieux appartements avec fenêtres de sol au plafond ouvrent une vue imprenable sur la célèbre skyline de Dubaï et le pittoresque parc Hillside, créant les conditions idéales pour des loisirs confortables et un style de vie actif. Chaque résidence est pensée au dernier détail, avec un accent sur l'élégance et la fonctionnalité.

Le complexe Hillsedge est remarquable pour ses équipements de luxe, y compris des piscines, des gymnases, des sentiers de randonnée et des espaces de salon pour assurer une vie complète et harmonieuse. L'infrastructure pensée et les espaces verts créent l'atmosphère de tranquillité et d'isolement malgré la proximité de la vie urbaine dynamique. Les résidents peuvent profiter non seulement du luxe, mais aussi de la commodité, l'accès à toutes les installations nécessaires à distance de marche.

Équipements:

yoga pont et parc de parkour

balle de skate et mini golf

cinéma extérieur et amphithéâtre

piscines pour enfants et adultes

terrains de sport et pistes de jogging

Achèvement - 1er trimestre de 2029.

Plan de paiement 10/80/10

Caractéristiques des appartements

Cuisines non meublées et entièrement équipées

Avantages

Les opportunités d'investissement du projet Hillsedge sont attrayantes : avec un rendement de 7%, c'est une opportunité parfaite pour ceux qui recherchent des variantes rentables sur le marché immobilier. La combinaison de la plus haute qualité de vie avec les perspectives de rendement durable fait de Hillsedge le choix idéal pour les investisseurs, qui veulent assurer un gain financier dans l'un des secteurs les plus recherchés de Dubaï.

Centre-ville de Dubaï - 10 minutes

Marina de Dubaï - 10 minutes

Aéroport international de Dubaï - 15 minutes

Aéroport international d'Al Maktoum - 25 minutes

Dubai Hills Mall - 8 minutes

Emplacement et infrastructure à proximité