Complexe résidentiel New complex of townhouses Violet 3 with a beach and sports facilities, Dubai Hills 2, Dubai, UAE

Violet 3 est une superbe maison de ville de 4 chambres qui allie parfaitement confort moderne et beauté naturelle. Chaque élément de ce projet résidentiel s'inspire des fleurs, créant une atmosphère unique où la vie élégante rencontre le confort de la vie. Découvrez un style de vie unique en harmonie avec la nature, où chaque détail de votre nouvelle maison a été pensé au moindre détail. Les maisons de ville ont des intérieurs luxueux, où les tons naturels et la sophistication prévalent. Chaque maison a son propre jardin privé à côté de la maison, ainsi que sur le toit, qui crée un endroit idéal pour les rassemblements familiaux et les loisirs de plein air.

Dans ce complexe résidentiel prospère, vous trouverez une incroyable variété d'activités. Pour les amateurs de loisirs nautiques, il y a une "Ville de l'eau" avec de nombreuses attractions: Malibu Beach, une piscine à vagues, des espaces pour jouer avec les effets de l'eau et même un ruisseau paresseux pour ceux qui préfèrent des vacances relaxantes. Il existe également un large éventail d'installations sportives, y compris des pistes de course et de vélo, des terrains de cricket et de basketball, idéal pour les personnes actives de tous âges. Le complexe offre également de nombreux divertissements en famille, y compris un jardin Zen, un labyrinthe, des aires de jeux pour enfants, un zoo pour animaux de compagnie et un parc pour vous promener. Des options de divertissement uniques, y compris des murs d'escalade individuels et des aires de jeux pour les enfants, en font l'endroit idéal pour des vacances actives mais sûres.

Gymnase

Pistes cyclables

Aires de jeux pour enfants

Un grand nombre de parcs

Cours de basketball et de cricket

Parc pour chiens

Jardin zoologique

Jardin Zen

Piscine

Dubai Hills Mall – 38 minutes

Centre-ville de Dubaï – 38 minutes

Marina de Dubaï – 35 minutes

Dubai Int. Aéroports – 30 minutes

District 2020 – 30 minutes

Burj Al Arab – 40 minutes

