Complexe résidentiel New Enaya Residences with swimming pools and a co-working area close to Dubai Marina, JVT, Dubai, UAE

Enaya Residences est un nouveau projet résidentiel dans le quartier pittoresque de JVT. Ce projet allie élégance et commodité. Des appartements avec 1-2 chambres sont disponibles. Toutes les résidences sont pensées au dernier détail et répondent aux plus hauts standards d'hébergement moderne. Chaque appartement est équipé de tout ce qui est nécessaire, ce qui vous donnera de l'isolement et de l'inspiration tant pour le travail de la maison que pour les passe-temps créatifs. Pour ceux qui apprécient la fonctionnalité, il y a des appartements avec des études, créant des conditions idéales pour un travail efficace ou un passe-temps. Les intérieurs sont faits avec un accent sur l'esthétique moderne, qui s'intègre harmonieusement dans le mode de vie des résidents.

Les avantages de vivre dans les résidences Enaya ne sont pas seulement en qualité de vie élevée, mais dans le plan de paiement attrayant et flexible. Acheter un appartement avec un acompte de 5%, 55 % sont payés pendant la construction, et les 40% restants peuvent être versés dans les 40 mois au moyen de paiements mensuels (1%).

Les résidents des résidences Enaya pourront profiter de toutes les commodités du complexe. Toute l'infrastructure nécessaire pour une vie confortable est disponible vous permettant de vous concentrer sur des choses importantes. La salle de fitness offre différentes possibilités d'activité physique. Le terrain de paddle est un endroit idéal pour le sport en plein air. La piscine pour enfants est un endroit sûr et joyeux pour les activités de plein air. Il a une profondeur peu profonde et des éléments de jeu, comme les toboggans d'eau, et offre aux enfants la possibilité de passer un bon moment sous la supervision des parents. La zone de co-travail offre aux résidents un espace pratique de travail et de loisir. La sécurité 24 heures sur 24 permet aux résidents de se sentir en sécurité et calme. Les systèmes modernes de surveillance vidéo capturent les zones clés, permettant de réagir rapidement aux incidents.

Caractéristiques

Sécurité 24 heures sur 24

domaine de co-travail

Salle de fitness

piscines pour enfants et adultes

Cour de pagaie

Emplacement et infrastructure à proximité

Le complexe est situé dans un quartier calme et confortable, mais à proximité des principaux endroits d'intérêt: