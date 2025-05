Complexe résidentiel New complex of townhouses Watercrest with swimming pools, Meydan, Dubai, UAE

WaterCrest est une collection exquise de villas et maisons de ville. Plongez dans le monde de l'élégance étudiée: chaque élément du design, de la palette de couleurs harmonieuses aux jardins fleuris luxuriants, crée l'atmosphère de tranquillité et de sérénité. Le complexe, situé dans les jardins pittoresques, offre un accès facile aux meilleures écoles, hôpitaux, et toutes les opportunités de Dubaï.

Villas RIVERINE avec piscines spacieuses et maisons de ville ALCOVE & ARCADIA avec une insonorisation parfaite et différents plans de cuisine sont disponibles.

Parmi les caractéristiques communes des aménagements et des intérieurs, on peut distinguer: grande porte d'entrée avec serrure intelligente, escalier avec des rampes élégantes et escaliers en marbre, toutes les chambres ont des salles de bains et des dressings spacieux. Les cuisines sont équipées d'appareils Smeg de haute qualité: cuisinière à gaz, faux tirant d'eau, four intégré, lave-vaisselle. Les salles de bains Tha sont remarquables pour les produits sanitaires européens de haute qualité Gessi, sols en granit céramique, comptoirs haut de gamme avec surface en pierre et éclairage intégré.

Caractéristiques:

piscines pour enfants et adultes

aire de jeux pour enfants

aire de jeux extérieure

studios de fitness et de yoga

cinéma extérieur

Système "Smart Home"

Tranches (70/30):

20% - réservation

10% - dans les 60 jours suivant la réservation

10% - dans les 120 jours suivant la réservation

5% - dans les 240 jours suivant la réservation

5% - dans les 360 jours suivant la réservation

5% - dans les 450 jours suivant la réservation

5% - dans les 540 jours suivant la réservation

5% - dans les 720 jours suivant la réservation

5% - dans les 900 jours suivant la réservation

30% - à l'achèvement (4e trimestre de 2027)

Emplacement et infrastructure à proximité

Le projet est idéalement situé :