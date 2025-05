Le projet est réalisé en collaboration avec la marque suisse de bijoux qui est responsable de la conception des locaux. Le design est basé sur une variété d'émeraudes et de diamants, ainsi que des fleurs et des plantes exotiques.

Le complexe dispose d'appartements élégants et spacieux de 1 à 4 chambres. Certains appartements disposent de piscines privées.

Installations et équipement dans la maison

Le complexe dispose également d'un clubhouse, cafés et restaurants. Deux piscines uniques sont stylisées comme plages naturelles de sable blanc.

Le projet comprend également une île tropicale avec des oiseaux - un écosystème de toit unique en son genre. Équipé de jardins et de plantes paysagés, cafés et restaurants. Le système de contrôle climatique ultramoderne permet de lancer des pluies tropicales artificielles à certains moments de la journée et de donner aux visiteurs une expérience différente des autres dans le monde.

Emplacement et infrastructure à proximité

Le Safa Un complexe est situé dans le centre-ville. Les unités offrent une vue sur le parc Safa, les îles du monde et l'île de Bulgari d'un côté, et la beauté fascinante de l'hôtel Burj el Arab, les îles Palm et Atlantis de l'autre côté.