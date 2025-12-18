Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Ghadeer Al Tayr
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Villas à vendre en Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis

3 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 330 m²
Nombre d'étages 2
EOI est collecté sur ce complexe résidentiel!Villa dans le nouveau complexe résidentiel Jaco…
$2,10M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa 3 chambres dans Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
Villa 3 chambres
Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Nombre d'étages 2
EOI est collecté sur ce complexe résidentiel!Villa dans le nouveau complexe résidentiel Jaco…
$1,63M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa 5 chambres dans Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 414 m²
Nombre d'étages 2
EOI est collecté sur ce complexe résidentiel!Villa dans le nouveau complexe résidentiel Jaco…
$3,00M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
AdriastarAdriastar
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller