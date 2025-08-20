Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Ghadeer Al Tayr
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis

2 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 314 m²
Nombre d'étages 2
Villa exclusive dans les jardins d'AlJurf – Kayan 2! Premier emplacement le long de la côte …
$1,55M
Villa 5 chambres dans Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 616 m²
Nombre d'étages 3
Elégante villa dans la communauté luxueuse Phase Kayan Deux ! Une excellente option pour viv…
$1,70M
Caractéristiques des propriétés en Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis

