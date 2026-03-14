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Piscine Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Doubaï, Émirats arabes unis

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3 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 391 m²
Duplex ultra luxueux au rez-de-chaussée avec une vaste terrasse, piscine privée et accès à d…
$6,15M
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Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 518 m²
Sol 1
Un immense duplex haut de gamme avec piscine privée et terrasse, accès à des équipements hau…
$4,41M
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Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 810 m²
Duplex de classe mondiale au rez-de-chaussée avec une vaste terrasse, un jardin privé, une p…
$13,42M
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AuraAura
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Caractéristiques des propriétés en Doubaï, Émirats arabes unis

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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