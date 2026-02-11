Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Doubaï
  4. Résidentiel
  5. Copropriété

Condos à vendre en Doubaï, Émirats arabes unis

Copropriété Supprimer
Tout effacer
7 propriétés total trouvé
Condo 2 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Condo 2 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
$482,024
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ISB Global Immobilien
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Condo 2 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Condo 2 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
BINGHATI ETHEREA – District JVC 11Un investissement immobilier sécurisé à Dubaï avec la sécu…
$482,024
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ISB Global Immobilien
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Condo 1 chambre dans Doubaï, Émirats arabes unis
Condo 1 chambre
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 70 m²
Luxurious Residential complex of ultra high-end apartments, located in the heart of Dubai. D…
$260,000
Laisser une demande
NicoleNicole
Condo 2 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Condo 2 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 116 m²
Luxurious Residential complex of ultra high-end apartments, located in the heart of Dubai. D…
$384,000
Laisser une demande
Condo 1 chambre dans Doubaï, Émirats arabes unis
Condo 1 chambre
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Sol 13/60
Ce luxueux complexe résidentiel est situé dans le centre de Dubaï et offre aux résidents un …
$371,500
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Condo 2 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Luxurious Residential complex of ultra high-end apartments, located in the heart of Dubai. D…
$301,370
Laisser une demande
Turn KeyTurn Key
Condo 1 chambre dans Doubaï, Émirats arabes unis
Condo 1 chambre
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 60 m²
Luxurious Residential complex of ultra high-end apartments, located in the heart of Dubai. D…
$213,000
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Doubaï, Émirats arabes unis

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller