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Maisons de ville à vendre en Al Hidayriyyat, Émirats arabes unis

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2 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Al Hidayriyyat, Émirats arabes unis
Maison de ville 3 chambres
Al Hidayriyyat, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 204 m²
Nombre d'étages 2
Hudayriyat Golf Estates: une communauté haut de gamme sur l'île de Hudayriyat!Hudayriyat Gol…
$1,16M
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Maison de ville 4 chambres dans Al Hidayriyyat, Émirats arabes unis
Maison de ville 4 chambres
Al Hidayriyyat, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 237 m²
Nombre d'étages 2
Hudayriyat Golf Estates: une communauté haut de gamme sur l'île de Hudayriyat!Hudayriyat Gol…
$1,35M
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Caractéristiques des propriétés en Al Hidayriyyat, Émirats arabes unis

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