Propriétées résidentielles à vendre en Al Hidayriyyat, Émirats arabes unis

maisons
3
3 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Al Hidayriyyat, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Al Hidayriyyat, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 490 m²
Nombre d'étages 2
Villas Al Naseem par Modon : villas haut de gamme sur l'île Hudayriat !Al Naseem Villas est …
$2,12M
Laisser une demande
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa 5 chambres dans Al Hidayriyyat, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Al Hidayriyyat, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 560 m²
Nombre d'étages 2
Villas Al Naseem par Modon : villas haut de gamme sur l'île Hudayriat !Al Naseem Villas est …
$2,45M
Villa 5 chambres dans Al Hidayriyyat, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Al Hidayriyyat, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 620 m²
Nombre d'étages 2
Villas Al Naseem par Modon : villas haut de gamme sur l'île Hudayriat !Al Naseem Villas est …
$2,72M
Caractéristiques des propriétés en Al Hidayriyyat, Émirats arabes unis

Bon marché
Luxe
