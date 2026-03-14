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Villas à vendre en Al Hamriyah, Émirats arabes unis

3 propriétés total trouvé
Villa 6 chambres dans Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Villa 6 chambres
Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 666 m²
Nombre d'étages 3
Luxury villa in the new Al Thuraya Island project in Sharjah! Perfect for living and investm…
$2,06M
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Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa 5 chambres dans Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 612 m²
Villas avec plage privée, à pied de la mer.Disponible 0% plan de paiement d'intérêts jusqu'a…
$1,15M
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Umed properties
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Villa 4 chambres dans Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 307 m²
Villas avec accès à la plage et à distance de marche de la mer.Disponible un plan de paiemen…
$685,000
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AuraAura
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