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Maisons à vendre en Al Bahyah, Émirats arabes unis

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villas
6
8 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Al Bahyah, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Al Bahyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 390 m²
Nombre d'étages 2
Investissement dans l'immobilier Abu Dhabi – Sobha City avec appartements et villas sur le f…
$2,20M
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Villa 4 chambres dans Al Bahyah, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Al Bahyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 401 m²
Nombre d'étages 3
Maisons séparées avec ascenseurs et piscines privés à Abu Dhabi Ces maisons autonomes sont s…
$2,49M
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Villa 5 chambres dans Al Bahyah, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Al Bahyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 8
Surface 495 m²
Nombre d'étages 3
Maisons séparées avec ascenseurs et piscines privés à Abu Dhabi Ces maisons autonomes sont s…
$3,05M
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AdriastarAdriastar
Villa 6 chambres dans Al Bahyah, Émirats arabes unis
Villa 6 chambres
Al Bahyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 593 m²
Nombre d'étages 2
Investissement dans l'immobilier Abu Dhabi – Sobha City avec appartements et villas sur le f…
$3,65M
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Maison 4 chambres dans Al Bahyah, Émirats arabes unis
Maison 4 chambres
Al Bahyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 7
Surface 389 m²
Nombre d'étages 3
Maisons à vendre à Abu Dhabi avec Spacious Layouts et zones vertes Ce projet à Abu Dhabi pro…
$2,21M
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Villa 5 chambres dans Al Bahyah, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Al Bahyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 494 m²
Nombre d'étages 2
Investissement dans l'immobilier Abu Dhabi – Sobha City avec appartements et villas sur le f…
$3,04M
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DDA Real Estate
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GrekodomGrekodom
Villa 4 chambres dans Al Bahyah, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Al Bahyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 7
Surface 420 m²
Nombre d'étages 3
Maisons à vendre à Abu Dhabi avec Spacious Layouts et zones vertes Ce projet à Abu Dhabi pro…
$2,41M
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Maison de ville 3 chambres dans Al Bahyah, Émirats arabes unis
Maison de ville 3 chambres
Al Bahyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 6
Surface 321 m²
Nombre d'étages 3
Maisons à vendre à Abu Dhabi avec Spacious Layouts et zones vertes Ce projet à Abu Dhabi pro…
$1,83M
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Caractéristiques des propriétés en Al Bahyah, Émirats arabes unis

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