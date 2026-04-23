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Villas à vendre en Al Bahyah, Émirats arabes unis

3 propriétés total trouvé
Villa 6 chambres dans Al Bahyah, Émirats arabes unis
Villa 6 chambres
Al Bahyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 604 m²
Nombre d'étages 2
Investissement dans l'immobilier Abu Dhabi – Sobha City avec appartements et villas sur le f…
$4,08M
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DDA Real Estate
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Villa 4 chambres dans Al Bahyah, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Al Bahyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 325 m²
Nombre d'étages 2
Investissement dans l'immobilier Abu Dhabi – Sobha City avec appartements et villas sur le f…
$2,04M
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Agence
DDA Real Estate
Langues
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Villa 5 chambres dans Al Bahyah, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Al Bahyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 418 m²
Nombre d'étages 2
Investissement dans l'immobilier Abu Dhabi – Sobha City avec appartements et villas sur le f…
$2,72M
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Caractéristiques des propriétés en Al Bahyah, Émirats arabes unis

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