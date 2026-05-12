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Appartements avec terrasse à vendre en Ajman, Émirats arabes unis

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Ajman
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Studio 1 chambre dans Ajman, Émirats arabes unis
Studio 1 chambre
Ajman, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 39 m²
Sol 9/21
Un studio clé en main d'une superficie de 38.7 mètres carrés au 9ème étage dans une nouvelle…
$128,485
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Types de propriétés en Ajman

studios
1 BHK
2 BHK
3 BHK

Caractéristiques des propriétés en Ajman, Émirats arabes unis

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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