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Appartements Piscine à vendre en Ajman, Émirats arabes unis

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Ajman
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Appartement dans Ajman, Émirats arabes unis
Premium Premium
Appartement
Ajman, Émirats arabes unis
Une communauté de maîtres construite autour d'un grand lagon avec des promenades pittoresque…
$140,000
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Umed properties
Langues
English, Русский, Türkçe
Studio 1 chambre dans Ajman, Émirats arabes unis
Studio 1 chambre
Ajman, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 39 m²
Sol 9/21
Un studio clé en main d'une superficie de 38.7 mètres carrés au 9ème étage dans une nouvelle…
$128,485
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Appartement 1 chambre dans Ajman, Émirats arabes unis
Appartement 1 chambre
Ajman, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Un investissement qui fonctionne pour vous est au cœur des EAU dynamiques, dans l'émirat pro…
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AdriastarAdriastar
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Types de propriétés en Ajman

studios
1 BHK
2 BHK
3 BHK

Caractéristiques des propriétés en Ajman, Émirats arabes unis

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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