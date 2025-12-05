Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Abu Al Abyad Island
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Abu Al Abyad Island, Émirats arabes unis

appartements
5
5 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Abu Al Abyad Island, Émirats arabes unis
Appartement 2 chambres
Abu Al Abyad Island, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 128 m²
Sol 11
💰 Investissements dans les EAU du développeur! Ile Saadiyat, Abu Dhabi. Installation 0% et p…
$754,234
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Abu Al Abyad Island, Émirats arabes unis
Appartement 2 chambres
Abu Al Abyad Island, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 11
💰 Investissements dans les EAU du développeur! Ile Saadiyat, Abu Dhabi. Installation 0% et p…
$434,025
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Abu Al Abyad Island, Émirats arabes unis
Appartement 1 chambre
Abu Al Abyad Island, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 71 m²
Sol 10
💰 Investissements dans les EAU du développeur! Ile Saadiyat, Abu Dhabi. Installation 0% et p…
$532,048
Laisser une demande
NicoleNicole
Appartement 2 chambres dans Abu Al Abyad Island, Émirats arabes unis
Appartement 2 chambres
Abu Al Abyad Island, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 126 m²
Sol 3
💰 Investissements dans les EAU du développeur! Ile Saadiyat, Abu Dhabi. Installation 0% et p…
$741,164
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Abu Al Abyad Island, Émirats arabes unis
Appartement 2 chambres
Abu Al Abyad Island, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 102 m²
Sol 9
💰 Investissements dans les EAU du développeur! Ile Saadiyat, Abu Dhabi. Installation 0% et p…
$630,888
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Abu Al Abyad Island, Émirats arabes unis

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller