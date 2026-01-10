Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Velykodolynske
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Velykodolynske, Ukraine

Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Velykodolynske, Ukraine
Appartement 1 chambre
Velykodolynske, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 34 m²
Sol 2/2
$15,000
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Velykodolynske, Ukraine
Appartement 3 chambres
Velykodolynske, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 61 m²
Sol 3/5
$26,500
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller