Maisons à vendre en Velikodolinska selisna gromada, Ukraine

Velykodolynske
8
24 propriétés total trouvé
Maison 6 chambres dans Molodizhne, Ukraine
Maison 6 chambres
Molodizhne, Ukraine
Nombre de pièces 6
Surface 660 m²
Sol 1/1
$430,000
Maison 3 chambres dans Molodizhne, Ukraine
Maison 3 chambres
Molodizhne, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 150 m²
Sol 1/1
$115,000
Maison 4 chambres dans Molodizhne, Ukraine
Maison 4 chambres
Molodizhne, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 54 m²
Sol 1/3
$16,000
Maison 3 chambres dans Velykodolynske, Ukraine
Maison 3 chambres
Velykodolynske, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 96 m²
Sol 1/2
$35,500
Maison 2 chambres dans Velykodolynske, Ukraine
Maison 2 chambres
Velykodolynske, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 55 m²
Sol 1/1
$31,000
Maison 3 chambres dans Molodizhne, Ukraine
Maison 3 chambres
Molodizhne, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 100 m²
Sol 1/2
$85,000
Maison 4 chambres dans Velykodolynske, Ukraine
Maison 4 chambres
Velykodolynske, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 148 m²
Sol 1/2
23516 Maison à vendre à Velikodolinsky La superficie totale est de 148 mètres carrés. Deux é…
$45,000
Maison 7 chambres dans Molodizhne, Ukraine
Maison 7 chambres
Molodizhne, Ukraine
Nombre de pièces 7
Surface 380 m²
Sol 1/3
N° 1120. . . Nous vous proposons à la vente une spacieuse maison de trois étages à Chernomor…
$180,000
Maison 4 chambres dans Molodizhne, Ukraine
Maison 4 chambres
Molodizhne, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 107 m²
Sol 1/2
30141 Selling a 2-storey house in Velikodolinskoye, 15 km from Odessa and 8 km from Chernomo…
$85,000
Maison 11 chambres dans Molodizhne, Ukraine
Maison 11 chambres
Molodizhne, Ukraine
Nombre de pièces 11
Surface 594 m²
Sol 1/3
15139 Je vendrai une maison à Chernomorsk avec vue sur la mer. Maison de trois étages avec s…
$449,000
Maison 4 chambres dans Molodizhne, Ukraine
Maison 4 chambres
Molodizhne, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 210 m²
Sol 1/3
20426. Vente d'une maison de trois étages. Des rénovations modernes. Il y a des meubles. Vue…
$275,000
Maison 3 chambres dans Velykodolynske, Ukraine
Maison 3 chambres
Velykodolynske, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 113 m²
Sol 1/2
29735 Je vendrai une maison à Velikodolinsky. La superficie totale est de 113 mètres carrés.…
$45,000
Maison 4 chambres dans Molodizhne, Ukraine
Maison 4 chambres
Molodizhne, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 282 m²
Sol 1/3
No 2817. Vente exclusive. Vente maison 3 - x étage au bord de la mer dans le village de Nova…
$420,000
Maison 5 chambres dans Molodizhne, Ukraine
Maison 5 chambres
Molodizhne, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 352 m²
Sol 1/2
N° 1093. Maison à vendre. Chernomorsk dans la rue. Empruntement avec de belles vues sur le l…
$80,000
Maison 3 chambres dans Molodizhne, Ukraine
Maison 3 chambres
Molodizhne, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 120 m²
Sol 1/2
20424. Je vendrai une maison de deux étages dans la jeunesse État de vie. Nous avons le mobi…
$67,000
Maison 4 chambres dans Molodizhne, Ukraine
Maison 4 chambres
Molodizhne, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 162 m²
Sol 1/2
31468 Spacious three-level house for sale. Total area 162 sq. m. m. On the first level ther…
$60,000
Maison 2 chambres dans Velykodolynske, Ukraine
Maison 2 chambres
Velykodolynske, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 47 m²
Sol 1/1
30076 Selling a summer cottage in the Yubileiny sports complex, Velikodolinskoye. The house …
$10,500
Maison 4 chambres dans Molodizhne, Ukraine
Maison 4 chambres
Molodizhne, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 96 m²
Sol 1/2
Numéro 5819 Offert à la vente 2 - x maison au sol dans la grande coopérative néerlandaise. V…
$25,000
Maison 3 chambres dans Molodizhne, Ukraine
Maison 3 chambres
Molodizhne, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 113 m²
Sol 1/2
31401A two-story house with an attic is for sale in the Voskhod sports complex, only 15 km f…
$45,000
Maison 3 chambres dans Molodizhne, Ukraine
Maison 3 chambres
Molodizhne, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 102 m²
Sol 1/2
27117 Je vendrai une maison dans la région de la Petite Vallée La superficie totale est de 1…
$53,500
Maison 5 chambres dans Molodizhne, Ukraine
Maison 5 chambres
Molodizhne, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 270 m²
Sol 1/2
N° 3828. Nous vous proposons à la vente une maison sur le lac dans le village. Les jeunes da…
$420,000
Maison 3 chambres dans Velykodolynske, Ukraine
Maison 3 chambres
Velykodolynske, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 75 m²
Sol 1/1
29469. Je vendrai une maison capitale dans le centre du village Velikodolinskoe, à 15 km d'O…
$47,500
Maison 4 chambres dans Velykodolynske, Ukraine
Maison 4 chambres
Velykodolynske, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 110 m²
Sol 1/1
15232 Maison nouvellement construite à vendre. Solutions architecturales modernes. La maison…
$134,777
Maison 8 chambres dans Velykodolynske, Ukraine
Maison 8 chambres
Velykodolynske, Ukraine
Nombre de pièces 8
Surface 280 m²
Sol 1/3
10461. . . Nous vous proposons à la vente maison 3 - x étage dans la rue Shevchenko dans le …
$95,000
Caractéristiques des propriétés en Velikodolinska selisna gromada, Ukraine

Bon marché
Luxe
