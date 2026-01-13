Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Velikodolinska selisna gromada
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Velikodolinska selisna gromada, Ukraine

Appartement 2 chambres dans Molodizhne, Ukraine
Appartement 2 chambres
Molodizhne, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 60 m²
Sol 4/10
$60,000
Appartement 4 chambres dans Molodizhne, Ukraine
Appartement 4 chambres
Molodizhne, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 92 m²
Sol 1/10
$83,000
Appartement 1 chambre dans Velykodolynske, Ukraine
Appartement 1 chambre
Velykodolynske, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 34 m²
Sol 2/2
3623 Prol 1 chambre en faveur. Bonjour. C'est sur les lèvres. Central. La superficie totale …
$15,000
Appartement 3 chambres dans Velykodolynske, Ukraine
Appartement 3 chambres
Velykodolynske, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 61 m²
Sol 3/5
30911 Selling a three-room apartment with individual heating in Velikodolinskoye. The apartm…
$26,500
