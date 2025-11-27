Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Tairovska selisna gromada, Ukraine

Appartement 1 chambre dans Lymanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Lymanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 44 m²
Sol 7/7
Je vous propose un simple appartement 1ère chambre dans le JFK pour un confortable * 7ème ét…
$34,000
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 47 m²
Sol 14/16
24522. Vente d'un spacieux appartement d'une pièce à ZhM Raduzhny. Situé à l'étage intermédi…
$43,000
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 37 m²
Sol 10/17
23798 Vente d'un appartement 1 pièce dans un nouveau complexe mis en service à Tairova. Situ…
$29,500
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 38 m²
Sol 3/17
11399 One-room apartment for sale. Spacious loggia. Metal-plastic windows, armored front doo…
$32,527
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 42 m²
Sol 18/19
29203 Vente d'un appartement d'une pièce au 53 Zhemchuzhina (chambre, studio cuisine, dressi…
$58,000
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 36 m²
Sol 7/13
№ 1803. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . We offer a 1 bedroom apartment on Tairov fo…
$26,000
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 41 m²
Sol 8/18
22146 Vente d'un appartement 1 pièce dans le complexe résidentiel 5 Zhemchuzhina. La superfi…
$53,000
Appartement 3 chambres dans Lymanka, Ukraine
Appartement 3 chambres
Lymanka, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 83 m²
Sol 4/7
31295 Un appartement spacieux de 3 pièces dans le complexe résidentiel de Rosenthal est vend…
$36,000
Appartement 3 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 3 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 75 m²
Sol 4/22
28095. Un appartement à trois pièces en 46 perles avec rénovation
$92,000
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 43 m²
Sol 3/16
29721. Vente d'un appartement d'une pièce à ZhM Raduzhny. Superficie totale 43 m² L'appartem…
$43,000
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 44 m²
Sol 19/19
24312L'appartement est rénové, repensé en 2 pièces séparées et une cuisine spacieuse. Il y a…
$48,000
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 40 m²
Sol 2/16
18907. Je vends un appartement d'une pièce dans la rue Granitnaya. Superficie totale 40 m² L…
$49,000
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 22 m²
Sol 4/19
31485 A vendre un confortable appartement d'une pièce dans le complexe résidentiel Akvarel 2…
$26,500
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 38 m²
Sol 1/16
21806 Je propose à la vente un appartement 1 pièce dans un nouveau complexe résidentiel ache…
$28,500
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 58 m²
Sol 19/19
29244. Je vais donner naissance à un appartement de 2 pièces dans le complexe résidentiel 53…
$55,775
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 45 m²
Sol 7/15
24986 Vente d'un appartement d'une pièce à Raduzhny. Superficie totale 45 m² Situé à l'étage…
$37,000
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 46 m²
Sol 10/11
$49,000
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 44 m²
Sol 15/19
$57,600
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 61 m²
Sol 19/19
30630. A vendre appartement de deux pièces dans le complexe résidentiel 58 Zhemchuzhina d'un…
$48,960
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 48 m²
Sol 8/15
26690 Vente d'un appartement 1 pièce dans une maison neuve louée à Tairova. Situé à l'étage …
$52,800
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 60 m²
Sol 6/19
26561 Vente d'un appartement de 2 pièces dans le complexe résidentiel 53 Zhemchuzhina à Tair…
$77,000
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 31 m²
Sol 10/15
22898 Un appartement rénové à vendre dans le complexe résidentiel Levitan. 2 ascenseurs, i…
$29,000
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 66 m²
Sol 19/19
30784. Appartement de deux pièces à vendre dans le complexe résidentiel 58 Zhemchuzhina. Sup…
$52,400
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 65 m²
Sol 14/19
30634. Vente d'un appartement de deux pièces dans le complexe résidentiel 49 Zhemchuzhina d'…
$60,730
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 21 m²
Sol 4/19
30292. Vente d'un appartement intelligent d'une pièce dans un nouveau complexe résidentiel. …
$26,500
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 60 m²
Sol 19/19
30162. Vente d'un appartement de 2 pièces dans le complexe résidentiel 57 Zhemchuzhina. Supe…
$60,905
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 65 m²
Sol 3/19
30357 Vente d'un appartement de 2 pièces au 49 Zhemchuzhina. Superficie totale 65 m² État d…
$46,499
Appartement 1 chambre dans Lymanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Lymanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 41 m²
Sol 5/7
21748. Appartement d'une pièce à vendre dans le complexe résidentiel Kaléidoscope. Nouvelle …
$50,000
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 69 m²
Sol 13/19
26975. Je vendrai un appartement de 2 pièces dans le LCD 53 perles. La superficie totale de…
$88,500
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 57 m²
Sol 11/19
25752 Vente d'un appartement de 2 pièces dans le complexe résidentiel 53 Zhemchuzhina à Tair…
$77,000
