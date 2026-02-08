Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Oblast de Dnipropetrovsk
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Oblast de Dnipropetrovsk, Ukraine

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Lativka, Ukraine
Maison 3 chambres
Lativka, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 135 m²
Une maison où vous pourrez enfin respirer. Une maison légère et claire en intermanien -- pou…
$72,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BPS Consulting
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Oblast de Dnipropetrovsk, Ukraine

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller