  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Avangardivska selisna gromada
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Avangardivska selisna gromada, Ukraine

109 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Avanhard, Ukraine
Appartement 1 chambre
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 32 m²
Sol 5/5
22269 Appartement 1 pièce à vendre dans la résidence "7ème Ciel". Superficie totale 32 m² L'…
$27,000
Appartement 1 chambre dans Nova Dolyna, Ukraine
Appartement 1 chambre
Nova Dolyna, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 41 m²
Sol 1/5
28640 Vente d'un appartement d'une pièce à Novaya Dolina, dans une maison en brique avec AGV…
$23,000
Appartement 1 chambre dans Avanhard, Ukraine
Appartement 1 chambre
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 33 m²
Sol 5/5
31463 A vendre appartement d'une pièce dans le complexe résidentiel Seventh Heaven. Superfic…
$23,000
AdriastarAdriastar
Appartement 1 chambre dans Avanhard, Ukraine
Appartement 1 chambre
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 40 m²
Sol 8/8
21560. Appartement d'une pièce à vendre dans le complexe résidentiel "ArtVill". Superficie …
$53,000
Appartement 1 chambre dans Avanhard, Ukraine
Appartement 1 chambre
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 33 m²
Sol 4/5
25865 Vente d'un appartement 1 pièce dans le complexe résidentiel Keks. Situé à l'étage inte…
$26,000
Appartement 1 chambre dans Avanhard, Ukraine
Appartement 1 chambre
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 33 m²
Sol 3/5
19904. Vente d'un T1 dans le nouveau quartier résidentiel "7 Sky". Étage intermédiaire. Supe…
$27,000
Estate Service 24Estate Service 24
Appartement 1 chambre dans Avanhard, Ukraine
Appartement 1 chambre
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 31 m²
Sol 1/6
11606. Just imagine a one-room apartment of modern studio layout from 840 cu for m2! Apartme…
$26,050
Appartement 3 chambres dans Radisne, Ukraine
Appartement 3 chambres
Radisne, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 81 m²
Sol 2/6
Vente d'un appartement de 3 pièces à Khlebodarskoye (non loin de deux piliers). Superficie …
$35,000
Appartement 1 chambre dans Avanhard, Ukraine
Appartement 1 chambre
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 25 m²
Sol 3/5
$25,000
Atlas PropertyAtlas Property
Appartement 2 chambres dans Avanhard, Ukraine
Appartement 2 chambres
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 53 m²
Sol 5/5
28547. A vendre aujourd'hui, appartement de 2 pièces dans le complexe résidentiel 7 Nebo. L'…
$37,000
Appartement 1 chambre dans Avanhard, Ukraine
Appartement 1 chambre
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 26 m²
Sol 3/5
17523. Appartement d'une pièce dans le quartier Malinovsky. Lumineux, confortable, cuisine é…
$21,000
Appartement 1 chambre dans Avanhard, Ukraine
Appartement 1 chambre
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 33 m²
Sol 8/11
22934 Vente d'un T1 dans un immeuble classe confort. Appartement spacieux et chaleureux ave…
$35,000
Appartement 3 chambres dans Nova Dolyna, Ukraine
Appartement 3 chambres
Nova Dolyna, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 60 m²
Sol 5/5
23177 Un appartement de trois pièces est à vendre dans le complexe résidentiel Ozerki. La ma…
$35,999
Appartement 1 chambre dans Avanhard, Ukraine
Appartement 1 chambre
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 40 m²
Sol 5/5
23541 Vente d'un appartement T1 à Avangard. Appartement dans un immeuble neuf dans le comple…
$32,000
Appartement 1 chambre dans Avanhard, Ukraine
Appartement 1 chambre
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 34 m²
Sol 5/5
20529. Vente d'un appartement d'une pièce dans la rue. européen État du constructeur. Superf…
$27,000
Appartement 2 chambres dans Avanhard, Ukraine
Appartement 2 chambres
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 45 m²
Sol 5/5
20615 Un appartement de deux pièces est à vendre dans le complexe résidentiel "Keks". Du con…
$23,792
Appartement 2 chambres dans Avanhard, Ukraine
Appartement 2 chambres
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 47 m²
Sol 4/6
11613. For sale is offered 2 - room apartment in a low-rise residential quarter. 808 cu for…
$38,210
Appartement 1 chambre dans Avanhard, Ukraine
Appartement 1 chambre
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 34 m²
Sol 2/5
23607 Vente d'un appartement 1 pièce dans la résidence KEKS. Étage intermédiaire confortable…
$29,000
Appartement 1 chambre dans Avanhard, Ukraine
Appartement 1 chambre
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 19 m²
Sol 7/10
30495. Vente d'un appartement T1 dans un immeuble neuf à Avangard. Situé à l'étage intermédi…
$17,000
Appartement 2 chambres dans Avanhard, Ukraine
Appartement 2 chambres
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 58 m²
Sol 3/12
11526. One bedroom apartment in the Zhilom Gorodka "Artville". The rooms are separate. Larg…
$62,000
Appartement 1 chambre dans Avanhard, Ukraine
Appartement 1 chambre
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 33 m²
Sol 5/5
20353 Vente d'un appartement d'une pièce dans le complexe résidentiel "Septième Ciel". Cham…
$26,000
Appartement 2 chambres dans Avanhard, Ukraine
Appartement 2 chambres
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 43 m²
Sol 8/10
26152 Vente d'un appartement de 2 pièces dans le complexe résidentiel Urban Market. Situé à…
$40,000
Appartement 1 chambre dans Avanhard, Ukraine
Appartement 1 chambre
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 28 m²
Sol 2/5
22480. Vente d'un appartement 1 pièce dans le nouveau complexe résidentiel Kex. Situé au rez…
$21,500
Appartement 1 chambre dans Avanhard, Ukraine
Appartement 1 chambre
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 21 m²
Sol 5/5
$22,000
Appartement 1 chambre dans Avanhard, Ukraine
Appartement 1 chambre
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 35 m²
Sol 5/5
29406. Vente d'un T1 dans le quartier résidentiel du Septième Ciel. Superficie totale 35 m²…
$25,500
Appartement 1 chambre dans Avanhard, Ukraine
Appartement 1 chambre
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 27 m²
Sol 2/5
23600 Vente d'un appartement 1 pièce dans la résidence KEKS. Superficie totale 27 m² .L'appa…
$22,000
Appartement 1 chambre dans Avanhard, Ukraine
Appartement 1 chambre
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 41 m²
Sol 7/8
11216 Apartment for sale in a new house near the Ovidiopol Road. In the house 2 loggias with…
$37,500
Appartement 1 chambre dans Avanhard, Ukraine
Appartement 1 chambre
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 24 m²
Sol 2/5
17044 Nous proposons à la vente un appartement d'une pièce rénové dans le complexe résidenti…
$21,700
Appartement 2 chambres dans Avanhard, Ukraine
Appartement 2 chambres
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 58 m²
Sol 5/6
$51,801
Appartement 1 chambre dans Avanhard, Ukraine
Appartement 1 chambre
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 36 m²
Sol 4/5
26765 Vente d'un T1 au 7ème ciel. Rénové de toutes pièces par le propriétaire avec des matér…
$27,000
Caractéristiques des propriétés en Avangardivska selisna gromada, Ukraine

