Appartements à vendre en Zonguldak, Turquie

Caycuma
6
6 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Filyos, Turquie
Appartement 3 chambres
Filyos, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Sol 3/5
$3,99M
Appartement 4 chambres dans Filyos, Turquie
Appartement 4 chambres
Filyos, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Sol 3/5
$5,57M
Appartement 2 chambres dans Filyos, Turquie
Appartement 2 chambres
Filyos, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Sol 1/6
$3,93M
Appartement 2 chambres dans Filyos, Turquie
Appartement 2 chambres
Filyos, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 1/5
$2,70M
Appartement 2 chambres dans Filyos, Turquie
Appartement 2 chambres
Filyos, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 4/6
$3,11M
Appartement 4 chambres dans Filyos, Turquie
Appartement 4 chambres
Filyos, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 137 m²
Sol 1/5
$5,63M
Caractéristiques des propriétés en Zonguldak, Turquie

