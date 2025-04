Région de Marmara, Turquie

La résidence dispose de piscines intérieures et extérieures pour enfants et adultes, d'une salle de sport, d'un sauna, d'un bain à vapeur, de courts de tennis et de basket-ball, d'une aire de jeux pour enfants, d'un café, de zones de yoga et de pilates, d'une sécurité 24h/24.Emplacement et i…