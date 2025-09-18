Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas à vendre en Tosya, Turquie

1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Tosya, Turquie
Villa 3 chambres
Tosya, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 6 000 m²
Nombre d'étages 3
🍇 Vignoble avec maison 3-Storey à Toseja Yazıçam – Investissement et occasion de vivre 🌿A ve…
$313,000
