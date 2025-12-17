Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Tepebaşı
  4. Commercial
  5. Boutique

Magasins à vendre en Tepebasi, Turquie

propriété commerciale
6
Boutique Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Boutique 410 m² dans Tepebasi, Turquie
Boutique 410 m²
Tepebasi, Turquie
Surface 410 m²
$15,84M
Laisser une demande
Boutique 175 m² dans Tepebasi, Turquie
Boutique 175 m²
Tepebasi, Turquie
Nombre de salles de bains 1
Surface 175 m²
$14,10M
Laisser une demande
Boutique 140 m² dans Tepebasi, Turquie
Boutique 140 m²
Tepebasi, Turquie
Surface 140 m²
$2,06M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller