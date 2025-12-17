Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Tepebaşı
  4. Commercial
  5. Bureau

Bureaux à vendre en Tepebasi, Turquie

propriété commerciale
6
magasins
3
2 propriétés total trouvé
Bureau 75 m² dans Tepebasi, Turquie
Bureau 75 m²
Tepebasi, Turquie
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Sol 3
$5,29M
Laisser une demande
Bureau 160 m² dans Tepebasi, Turquie
Bureau 160 m²
Tepebasi, Turquie
Nombre de salles de bains 1
Surface 160 m²
$7,05M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller