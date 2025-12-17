Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Tepebaşı
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Tepebasi, Turquie

Appartement Supprimer
Tout effacer
70 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 2 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 1/2
$1,41M
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 4 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 108 m²
Sol 1/3
$2,76M
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 3 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 95 m²
Sol 2/3
$3,35M
Laisser une demande
NicoleNicole
Appartement 4 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 4 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
Sol 4/5
$3,90M
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 2 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 1/4
$1,62M
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 3 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 95 m²
Sol 2/3
$2,76M
Laisser une demande
TekceTekce
Appartement 3 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 3 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Sol 2/3
$2,35M
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 4 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Sol 1/3
$2,94M
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 2 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 2/2
$1,47M
Laisser une demande
Moya7yaMoya7ya
Appartement 4 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 4 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Sol 2/3
$3,27M
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 2 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 3/3
$998,753
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 4 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 146 m²
Sol 2/4
$5,70M
Laisser une demande
Appartement dans Calkara Mahallesi, Turquie
Appartement
Calkara Mahallesi, Turquie
Surface 870 m²
$1,85M
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 3 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Sol 1/4
$2,06M
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 3 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Sol 1/3
$2,06M
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 2 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 500 m²
Sol 2/4
$1,47M
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 2 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 3/3
$1,65M
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 4 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 145 m²
Sol 2/7
$2,94M
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 4 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol 1/3
$4,52M
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 4 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 200 m²
Sol 5/7
$3,41M
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 4 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Sol 3/4
$2,41M
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 3 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
Sol 3/4
$3,00M
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 2 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 3/3
$1,18M
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 3 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol 2/4
$2,00M
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 4 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Sol 3/4
$3,30M
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 4 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 140 m²
Sol 3/3
$3,63M
Laisser une demande
Appartement 5 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 5 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 2 m²
Sol 3/3
$11,16M
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 2 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 1/3
$1,23M
Laisser une demande
Appartement 5 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 5 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
$8,81M
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 3 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 2/3
$1,55M
Laisser une demande
Realting.com
Aller