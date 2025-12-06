Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Région de l'Anatolie du Sud-Est
  4. Commercial
  5. Boutique

Magasins à vendre en Région de l'Anatolie du Sud-Est, Turquie

Diyarbakir
4
Boutique Supprimer
Tout effacer
4 propriétés total trouvé
Boutique 355 m² dans Kayapinar, Turquie
Boutique 355 m²
Kayapinar, Turquie
Surface 355 m²
$19,86M
Laisser une demande
Boutique 1 m² dans Kayapinar, Turquie
Boutique 1 m²
Kayapinar, Turquie
Surface 1 m²
$34,35M
Laisser une demande
Boutique 186 m² dans Sur, Turquie
Boutique 186 m²
Sur, Turquie
Surface 186 m²
$57,96M
Laisser une demande
NotarNotar
Boutique 2 m² dans Sur, Turquie
Boutique 2 m²
Sur, Turquie
Surface 2 m²
$75,70M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Région de l'Anatolie du Sud-Est

propriété commerciale
Realting.com
Aller