Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Sisli
  4. Location longue durée
  5. Appartement

Loyer mensuel de appartements en Sisli, Turquie

Appartement Supprimer
Tout effacer
6 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Gediz Sokagi, Turquie
Appartement 1 chambre
Gediz Sokagi, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 84 m²
Sol 1/5
Appartement d'une chambre et demie près du métro à Istanbul L'appartement d'une chambre et d…
$942
par mois
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Gediz Sokagi, Turquie
Appartement 1 chambre
Gediz Sokagi, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol 1/5
Appartement meublé adapté à la location à long terme à Şişli Situé à Istanbul, Şişli se dist…
$1,012
par mois
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Sisli, Turquie
Appartement 1 chambre
Sisli, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 86 m²
Sol 42/48
Meublé Appartement 1 Chambre avec vue sur la ville à Sinpaş Queen Residence à Şişli Istanbul…
$1,765
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Gediz Sokagi, Turquie
Appartement 2 chambres
Gediz Sokagi, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 127 m²
Sol 1/5
Meublé 2 Chambres Duplex Appartement à Taksim Palas à Şişli L'appartement est situé dans le …
$1,248
par mois
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Sisli, Turquie
Appartement 1 chambre
Sisli, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 86 m²
Sol 19/50
1-Chambre Scenic Location Appartement à Sinpaş Queen Residence, Şişli, Istanbul Cet appartem…
$1,412
par mois
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Sisli, Turquie
Appartement 1 chambre
Sisli, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 86 m²
Sol 20/50
Appartement de location à Sinpaş Queen Bomonti, Istanbul L'appartement est situé à Sinpaş Qu…
$1,412
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller