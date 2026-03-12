Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Turquie
  3. Silivri
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Silivri, Turquie

Appartement 4 chambres dans Silivri, Turquie
Appartement 4 chambres
Silivri, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 468 m²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
Prix ​​sur demande
Appartement 5 chambres dans Silivri, Turquie
Appartement 5 chambres
Silivri, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 590 m²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
Prix ​​sur demande
Appartement 6 chambres dans Silivri, Turquie
Appartement 6 chambres
Silivri, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 209 m²
$338,682
Appartement 4 chambres dans Silivri, Turquie
Appartement 4 chambres
Silivri, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 280 m²
$322,081
Appartement 5 chambres dans Silivri, Turquie
Appartement 5 chambres
Silivri, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 506 m²
Atteindre des niveaux de vie plus élevés avec Ultiplus Residences, un centre commercial et d…
$596,081
Appartement 3 chambres dans Silivri, Turquie
Appartement 3 chambres
Silivri, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 264 m²
The Aqua Kavakli project, which is one of the most popular housing projects in Istanbul, off…
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans , Turquie
Appartement 2 chambres
, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 97 m²
Sol 2/6
Key-Ready Meublé Appartement Mid-Floor 800 mètres de la mer au soleil du complexe Silivri L'…
$122,075
Appartement 5 chambres dans Silivri, Turquie
Appartement 5 chambres
Silivri, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 500 m²
$576,000
Appartement 5 chambres dans Silivri, Turquie
Appartement 5 chambres
Silivri, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 385 m²
Prix ​​sur demande
Appartement 5 chambres dans Silivri, Turquie
Appartement 5 chambres
Silivri, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 507 m²
Atteindre des niveaux de vie plus élevés avec Ultiplus Residences, un centre commercial et d…
$597,259
Appartement 4 chambres dans Silivri, Turquie
Appartement 4 chambres
Silivri, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 240 m²
With its quality engineering, details in its interior and exterior design, and unique archit…
$559,034
Appartement dans , Turquie
Appartement
, Turquie
Surface 3 m²
$32,84M
Appartement 9 chambres dans Silivri, Turquie
Appartement 9 chambres
Silivri, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 9
Nombre de salles de bains 3
Surface 845 m²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
Prix ​​sur demande
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Silivri, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Silivri, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 14
$180,000
