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Appartements avec jardin à vendre en Sile, Turquie

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1 propriété total trouvé
Appartement 4 chambres dans Sile, Turquie
Appartement 4 chambres
Sile, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 231 m²
Nombre d'étages 3
New complex of villas with swimming pools and a picturesque view, Sile, Istanbul, Turkey We…
$821,834
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