Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Şavşat
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Savsat, Turquie

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Obakoy, Turquie
Villa 4 chambres
Obakoy, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 384 m²
Sol 1
Pour la citoyenneté Ce que vous obtenez: Vous devenez propriétaire d'une villa exclusive ha…
$971,915
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller