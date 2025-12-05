Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Şavşat
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville

Maisons de ville à vendre en Savsat, Turquie

1 propriété total trouvé
Maison de ville 4 chambres dans Obakoy, Turquie
Maison de ville 4 chambres
Obakoy, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 170 m²
Sol 1/4
Ce que vous obtenez: Grand jardin en duplex 4+1 avec une superficie totale d'environ 170 m2,…
$389,634
