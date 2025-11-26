Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Location longue durée
  4. Bureau

Loyer mensuel de des bureaux en Turquie

2 propriétés total trouvé
Bureau 80 m² dans Muratpasa, Turquie
Bureau 80 m²
Muratpasa, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 80 m²
Sol 3/3
Propriété commerciale dans un complexe sécurisé sur le boulevard Aspendos, Kızıltoprak Cette…
$1,182
par mois
Laisser une demande
Bureau 70 m² dans Kepez, Turquie
Bureau 70 m²
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 6/9
Bureau moderne à louer avec vues sur la ville dans le projet Axis Office, Kepez, Antalya Sit…
$757
par mois
Laisser une demande
