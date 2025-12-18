Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas à vendre en Pendik, Turquie

5 propriétés total trouvé
Villa 8 chambres dans Sapanca Sokak, Turquie
Villa 8 chambres
Sapanca Sokak, Turquie
Chambres 8
Nombre de salles de bains 6
Surface 601 m²
Palais Nature
$2,67M
Villa 3 chambres dans Sapanca Sokak, Turquie
Villa 3 chambres
Sapanca Sokak, Turquie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 157 m²
Silly Sapanca
$159,000
Villa 3 chambres dans Pendik, Turquie
Villa 3 chambres
Pendik, Turquie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 192 m²
Pic spécial
$401,224
Villa 4 chambres dans Pendik, Turquie
Villa 4 chambres
Pendik, Turquie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 255 m²
Pic spécial
$500,059
Villa 4 chambres dans Sapanca Sokak, Turquie
Villa 4 chambres
Sapanca Sokak, Turquie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 295 m²
Vallée Verte
$708,224
