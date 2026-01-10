Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Osmaniye, Turquie

2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Osmaniye, Turquie
Appartement 2 chambres
Osmaniye, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 103 m²
Sol 8/14
Découvrez la pièce maîtresse KUZEY Massar – Istanbul 🏗️⛵ Un projet résidentiel et commercial…
Prix ​​sur demande
Appartement 3 chambres dans Osmaniye, Turquie
Appartement 3 chambres
Osmaniye, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 158 m²
Sol 7/14
Découvrez la pièce maîtresse KUZEY Massar – Istanbul 🏗️⛵ Un projet résidentiel et commercial…
Prix ​​sur demande
