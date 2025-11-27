Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Odunpazarı
  4. Commercial
  5. Bureau

Bureaux à vendre en Odunpazari, Turquie

propriété commerciale
4
2 propriétés total trouvé
Bureau 60 m² dans Odunpazari, Turquie
Bureau 60 m²
Odunpazari, Turquie
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 4
$2,63M
Laisser une demande
Bureau 125 m² dans Odunpazari, Turquie
Bureau 125 m²
Odunpazari, Turquie
Nombre de salles de bains 1
Surface 125 m²
Sol 3
$4,57M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller