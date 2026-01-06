Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Odunpazarı
  4. Commercial
  5. Investissement

Propriétés d'investissement à vendre en Odunpazari, Turquie

propriété commerciale
7
magasins
4
Investissement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Investissement 220 m² dans Odunpazari, Turquie
Investissement 220 m²
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Nombre d'étages 2
$5,56M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller