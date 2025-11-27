Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Odunpazari, Turquie

Appartement 3 chambres dans Odunpazari, Turquie
Appartement 3 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Sol 2/3
$2,02M
Appartement 3 chambres dans Odunpazari, Turquie
Appartement 3 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
Sol 1/3
$2,89M
Appartement 4 chambres dans Karagozler Mahallesi, Turquie
Appartement 4 chambres
Karagozler Mahallesi, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 136 m²
Sol 2/3
$3,77M
Appartement dans Odunpazari, Turquie
Appartement
Odunpazari, Turquie
Surface 210 m²
$3,71M
Appartement 4 chambres dans Odunpazari, Turquie
Appartement 4 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 125 m²
Sol 5/5
$1,60M
Appartement 2 chambres dans Odunpazari, Turquie
Appartement 2 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 2/4
$1,85M
Appartement 3 chambres dans Odunpazari, Turquie
Appartement 3 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
Sol 3/1
$1,91M
Appartement 3 chambres dans Odunpazari, Turquie
Appartement 3 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 95 m²
Sol 4/5
$1,50M
Appartement 5 chambres dans Odunpazari, Turquie
Appartement 5 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 265 m²
$9,25M
Appartement 4 chambres dans Odunpazari, Turquie
Appartement 4 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 209 m²
Sol 3/3
$6,61M
Appartement 3 chambres dans Odunpazari, Turquie
Appartement 3 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Sol 2/3
$1,97M
Appartement 3 chambres dans Odunpazari, Turquie
Appartement 3 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 115 m²
Sol 3/4
$5,38M
Appartement 4 chambres dans Odunpazari, Turquie
Appartement 4 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 125 m²
Sol 2/5
$1,97M
Appartement 3 chambres dans Odunpazari, Turquie
Appartement 3 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Sol 3/3
$2,09M
Appartement 3 chambres dans Odunpazari, Turquie
Appartement 3 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 105 m²
Sol 4/8
$1,65M
Appartement 2 chambres dans Karagozler Mahallesi, Turquie
Appartement 2 chambres
Karagozler Mahallesi, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 2/3
$1,56M
Appartement 4 chambres dans Odunpazari, Turquie
Appartement 4 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 125 m²
Sol 1/4
$2,75M
Appartement 3 chambres dans Odunpazari, Turquie
Appartement 3 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Sol 3/6
$2,72M
Appartement 4 chambres dans Odunpazari, Turquie
Appartement 4 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Sol 3/4
$3,54M
Appartement 4 chambres dans Odunpazari, Turquie
Appartement 4 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Sol 2/3
$3,86M
Appartement 3 chambres dans Odunpazari, Turquie
Appartement 3 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Sol 5/5
$2,41M
Appartement 3 chambres dans Odunpazari, Turquie
Appartement 3 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 115 m²
Sol 1/4
$5,15M
Appartement 4 chambres dans Odunpazari, Turquie
Appartement 4 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Sol 2/4
$7,11M
Appartement 3 chambres dans Odunpazari, Turquie
Appartement 3 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Sol 2/4
$5,80M
