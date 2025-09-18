Réel Go est un service qui relie les acheteurs, les propriétaires et les promoteurs de biens immobiliers, en utilisant un réseau de partenaires d'agences immobilières. Notre tâche est de simplifier votre chemin pour acheter des logements à la place de votre rêve!
Spécialisation : Immobilier étranger de Turquie et de Chypre du Nord!
Vous gagnez du temps à chercher des informations sur l'immobilier pour acheter, louer, agences immobilières.
Vous gagnerez du temps à chercher des informations sur les options, les conditions, les caractéristiques d'achat et de vente de biens immobiliers étrangers.
Nous pouvons vous fournir des informations complètes et utiles sur toutes les questions qui vous intéressent! On fait face à ça tous les jours.
Vous pouvez obtenir un revenu passif supplémentaire
REALTGO est également sur la capacité d'investir et de vivre dans le haut sur les revenus reçus des investissements. C'est possible lorsqu'on investit pour la vente, la location ou la construction. Il est également très important de garder le capital maintenant!
Sécurité pour vous et votre famille !
Nous travaillons avec des agences immobilières agréées et des développeurs. Les temps changent, il y a toujours des risques. Heureusement, il est possible de trouver un substitut à la vie dans d'autres pays. Cela vous donnera la paix et l'avenir à votre famille!
Première consultation:
Nous pourrons discuter de vos souhaits et attentes avec vous. Sur cette base, nous définirons une stratégie et un plan d'action appropriés. Vous recevrez des réponses à vos questions.
Deuxième consultation:
Lors de la deuxième consultation, vous recevrez une sélection initiale des options immobilières les plus appropriées, en fonction de vos souhaits. La sélection sera préparée à l'aide d'outils de présentation modernes, y compris des catalogues interactifs, des visites d'appartements 3D, des vidéos de drone, des présentations PDF, etc. Tout pour montrer l'immobilier dans le plus de détails possible pour un choix pratique et rentable pour vous.
Vous recevrez une liste des agences immobilières les plus professionnelles et fiables qui seront en mesure de vous fournir le service le plus complet et de haute qualité pour soutenir la transaction d'achat et de vente et les services connexes et post-vente.
Si vous sélectionnez l'immobilier au stade de la construction, vous recevrez une liste de développeurs fiables et de haute qualité dans la région dont vous avez besoin, avec leur portefeuille actuel d'objets immobiliers.
Calcul du rendement de l'investissement, puisque l'achat de biens immobiliers est au stade de la construction est un investissement et vous devez comprendre tous les avantages et les inconvénients.
Le prix de la deuxième consultation comprend également une visite d'introduction pour sélectionner et acheter des biens immobiliers à Mersin, Alanya ou une autre ville en Turquie.
Je vous accompagnerai à toutes les étapes de la sélection et de l'exécution d'une transaction d'achat et de vente, en tant que consultant personnel.
Dans ce cas, vous recevrez:
1) Sélection et présentation de biens immobiliers
2 ) Vérification des documents relatifs aux biens du vendeur
3) Obtenir un numéro d'impôt en Turquie
4) Aide à l'ouverture d'un compte bancaire dans une banque turque
5) Spécialistes de la traduction et de la notariation des documents nécessaires
6 ) Enregistrement de la propriété – Tapu
7) Enregistrement des compteurs d'électricité
8) Enregistrement des compteurs d'eau
9) Aide au raccordement du gaz
10) Enregistrement d'un permis de séjour pour la Turquie