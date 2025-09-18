  1. Realting.com
  2. Agences
  3. RealtGo

RealtGo

Turquie, Région méditerranéenne
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2008
Sur la plateforme
Sur la plateforme
2 années 10 mois
Langues
Langues
English, Русский, Українська
Site web
Site web
6221.ws.realting.com
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence

Réel Go est un service qui relie les acheteurs, les propriétaires et les promoteurs de biens immobiliers, en utilisant un réseau de partenaires d'agences immobilières. Notre tâche est de simplifier votre chemin pour acheter des logements à la place de votre rêve!
Spécialisation : Immobilier étranger de Turquie et de Chypre du Nord!

Vous gagnez du temps à chercher des informations sur l'immobilier pour acheter, louer, agences immobilières.
Vous gagnerez du temps à chercher des informations sur les options, les conditions, les caractéristiques d'achat et de vente de biens immobiliers étrangers.
Nous pouvons vous fournir des informations complètes et utiles sur toutes les questions qui vous intéressent! On fait face à ça tous les jours.

Vous pouvez obtenir un revenu passif supplémentaire

REALTGO est également sur la capacité d'investir et de vivre dans le haut sur les revenus reçus des investissements. C'est possible lorsqu'on investit pour la vente, la location ou la construction. Il est également très important de garder le capital maintenant!

Sécurité pour vous et votre famille !

Nous travaillons avec des agences immobilières agréées et des développeurs. Les temps changent, il y a toujours des risques. Heureusement, il est possible de trouver un substitut à la vie dans d'autres pays. Cela vous donnera la paix et l'avenir à votre famille!

Prestations de service

Première consultation:
Nous pourrons discuter de vos souhaits et attentes avec vous. Sur cette base, nous définirons une stratégie et un plan d'action appropriés. Vous recevrez des réponses à vos questions.

Deuxième consultation:
Lors de la deuxième consultation, vous recevrez une sélection initiale des options immobilières les plus appropriées, en fonction de vos souhaits. La sélection sera préparée à l'aide d'outils de présentation modernes, y compris des catalogues interactifs, des visites d'appartements 3D, des vidéos de drone, des présentations PDF, etc. Tout pour montrer l'immobilier dans le plus de détails possible pour un choix pratique et rentable pour vous.
Vous recevrez une liste des agences immobilières les plus professionnelles et fiables qui seront en mesure de vous fournir le service le plus complet et de haute qualité pour soutenir la transaction d'achat et de vente et les services connexes et post-vente.
Si vous sélectionnez l'immobilier au stade de la construction, vous recevrez une liste de développeurs fiables et de haute qualité dans la région dont vous avez besoin, avec leur portefeuille actuel d'objets immobiliers.
Calcul du rendement de l'investissement, puisque l'achat de biens immobiliers est au stade de la construction est un investissement et vous devez comprendre tous les avantages et les inconvénients.

Le prix de la deuxième consultation comprend également une visite d'introduction pour sélectionner et acheter des biens immobiliers à Mersin, Alanya ou une autre ville en Turquie.

Je vous accompagnerai à toutes les étapes de la sélection et de l'exécution d'une transaction d'achat et de vente, en tant que consultant personnel.
Dans ce cas, vous recevrez:
1) Sélection et présentation de biens immobiliers

2 ) Vérification des documents relatifs aux biens du vendeur
3) Obtenir un numéro d'impôt en Turquie
4) Aide à l'ouverture d'un compte bancaire dans une banque turque
5) Spécialistes de la traduction et de la notariation des documents nécessaires
6 ) Enregistrement de la propriété – Tapu
7) Enregistrement des compteurs d'électricité
8) Enregistrement des compteurs d'eau
9) Aide au raccordement du gaz

10) Enregistrement d'un permis de séjour pour la Turquie

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 23:28
(UTC+3:00, Europe/Istanbul)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Mes partenaires
2 agents 8 agences 5 développeurs 1 _cnt_consultant
Nouveaux bâtiments
Voir tout 18 nouveaux bâtiments
Complexe résidentiel Mostar Residence Etap Avsallar
Complexe résidentiel Mostar Residence Etap Avsallar
Alanya, Turquie
depuis
$150,759
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
MOSTAR RESIDENCE est un nouveau projet luxueux d'une superficie de 9 000 m2. La résidence se compose de 3 pâtés de maisons et 181 appartements et est située dans la zone des célèbres plages de sable - Avsallar
Agence
RealtGo
Laisser une demande
Complexe résidentiel RIO
Complexe résidentiel RIO
Complexe résidentiel RIO
Complexe résidentiel RIO
Complexe résidentiel RIO
Afficher tout Complexe résidentiel RIO
Complexe résidentiel RIO
Elvanli, Turquie
depuis
$41,605
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 9
Surface 39–54 m²
2 objets immobiliers 2
Nouveau complexe à Tomyuk, Mersin, TurquieLe complexe se compose de 2 blocs sur 9 étagesZemin kat + 8 étagesFin de construction: 30.08.2025600m vers la merAppartements 1 + 0 (studio), surface 39 m2 netAppartements 1+1, surface 54 m2 netPrix 1+0 (Studio) à partir de 39 000 eurosPrix 1+1 à par…
Agence
RealtGo
Laisser une demande
Commerce Avtogalereya Oto Kent
Commerce Avtogalereya Oto Kent
Commerce Avtogalereya Oto Kent
Commerce Avtogalereya Oto Kent
Commerce Avtogalereya Oto Kent
Afficher tout Commerce Avtogalereya Oto Kent
Commerce Avtogalereya Oto Kent
Aksu, Turquie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Surface 217 m²
1 objet immobilier 1
Oto Kent Autogallery est un projet commercial innovant qui deviendra le premier et le plus grand centre de commerce automobile à Antalya et sur toute la côte méditerranéenne. Ce complexe moderne unit le centre de l'industrie automobile, et comprend également des locaux d'affaires et des obje…
Agence
RealtGo
Laisser une demande
Complexe résidentiel LAVINYA ASTORIA
Complexe résidentiel LAVINYA ASTORIA
Mezitli, Turquie
depuis
$62,816
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 15
Nouveau bâtiment à Mersin, MezitliDeux blocs sur 14 étagesAppartements 1 + 1 et 2 + 1Superficie brute 1 + 1 - 58 m2Superficie 2 + 1 - 70 m2 brutConstruction commencée - 01/30/2023Fin de construction - 12/30/2024Distance jusqu'à la mer - 1300 mètresPrix 1 + 1 à partir de 55.000 eurosPrix 2 + …
Agence
RealtGo
Laisser une demande
Complexe résidentiel LAVINYA PREMIUM
Complexe résidentiel LAVINYA PREMIUM
Complexe résidentiel LAVINYA PREMIUM
Complexe résidentiel LAVINYA PREMIUM
Complexe résidentiel LAVINYA PREMIUM
Afficher tout Complexe résidentiel LAVINYA PREMIUM
Complexe résidentiel LAVINYA PREMIUM
Erdemli, Turquie
depuis
$83,374
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 16
Lavinya Premium ( Mersin / Erdemli, district de Tomuk)100 mètres de la mer!!!Prix: à partir de 73,000 euros. Acompte initial : 50%, puis acompte jusqu'en juin 2024.Date limite : décembre 2024Appartements 1 + 1 (montant brut 70-75 m2)Appartements 2 + 1 (montant brut de 100 à 108 m2)Appartemen…
Agence
RealtGo
Laisser une demande
1 2 3
Nos agents en Turquie
Vitaliy Borozdin
Vitaliy Borozdin
1 088 propriétés
Agences à proximité
Prime Gayrimenkul Yatirim
Turquie, Région Égéenne
Propriété résidentielle 5
Première propriété Real Estate Investment Consultancy est une société de vente et de marketing de projets professionnelles de premier plan en Turquie.Prime Property est une société de marketing immobilier leader en Turquie avec un personnel professionnel spécialisé en design d'intérieur, ana…
Laisser une demande
Gold Mark Estate
Turquie, Silifke
Propriété résidentielle 368 Propriété commerciale 1 Terres 19
Notre société est l'une des entreprises les plus dynamiques du marché immobilier de Chypre et a une structure qui dépasse les frontières de la TRNC avec son expérience dans le secteur immobilier, desservant de nombreuses régions. Goldman Estates Ltd. a été fondée en septembre 2015 par Erman …
Laisser une demande
ALL IN ONE Invest
Turquie, Région de Marmara
Propriété résidentielle 15
Nous gérons une entreprise axée sur la rétention et l'orientation, ce qui signifie que la plupart des clients sont des acheteurs et vendeurs répétés ou des personnes référées par des amis et des membres de la famille.Nous avons également de précieuses recommandations pour les avocats immobil…
Laisser une demande
Pasha Group
Turquie, Région de Marmara
Année de création de l'entreprise 2019
Propriété résidentielle 7
Notre société, le groupe Pasha, opère sur le marché immobilier depuis le début de 2018. Nous collaborons avec des entreprises de construction fiables et fournissons tous les conseils nécessaires à nos clients.Si vous prévoyez de vivre en Turquie ou si vous voulez investir dans le marché immo…
Laisser une demande
TREM GLOBAL
Turquie, Région de Marmara
Propriété résidentielle 3421
Bienvenue à TREM GLOBALInvestissement immobilier facile.Nous sommes plus qu'une société immobilière. Trem Global propose des solutions de bout en bout combinant l'investissement immobilier à l'étranger, les services d'immigration et de conseil juridique en matière de citoyenneté.Notre équipe…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller