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Complexe résidentiel Sanmar 1

Akdeniz, Turquie
depuis
$77,827
;
5
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ID: 4048
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Akdeniz
  • Ville
    Mersin

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2023
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    11

À propos du complexe

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LCD "Sanmar" – est un endroit idéal pour la vie et la détente à Mersin!

Situé dans un quartier respectueux de l'environnement de la ville, le complexe se compose de quatre bâtiments avec une architecture et un design différents.

Le complexe offre un large éventail de services et d'équipements, y compris des piscines, un centre de fitness, un sauna, un parking, une aire de jeux et bien plus encore. Le complexe possède des magasins, des cafés et des restaurants.

Sanmar est situé à proximité de la plage et du centre de Mersin, ce qui en fait un endroit idéal pour vivre à la fois la résidence permanente et la détente. Grâce à son infrastructure, sa qualité de logement et ses commodités, Sanmar est devenu l'un des complexes résidentiels les plus populaires de Mersin.

Caractéristiques générales:

Tous les matériaux sont certifiés par T.S.E, le matériau de classe 1 est utilisé;

Système de chauffage et de gaz naturel;

bimbo résistant à la chaleur;

Système de levage intelligent;

Générateur complet;

Système d'interphone vidéo;

Système de caméra centrale.

CARACTÉRISTIQUES DE L'INTERIEUR:

1. Armoires de cuisine.

2. Armoire

3. Armoires de bain

4. Banc de cuisine en granit

5. Fenêtres en PVC

Envoyez-moi - je vais répondre à toutes les questions et sélectionnez la vraie estate qui vous a approuvé changé!!!

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 70.0
Prix ​​par m², USD 1,148
Prix ​​de l'appartement, USD 84,839
Appartements 2 chambres
Surface, m² 104.0
Prix ​​par m², USD 1,120
Prix ​​de l'appartement, USD 122,988

Localisation sur la carte

Akdeniz, Turquie
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
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Montant du prêt
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Période
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Période
Paiement mensuel
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