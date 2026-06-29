Complexe résidentiel Sanmar 1

LCD "Sanmar" – est un endroit idéal pour la vie et la détente à Mersin!

Situé dans un quartier respectueux de l'environnement de la ville, le complexe se compose de quatre bâtiments avec une architecture et un design différents.

Le complexe offre un large éventail de services et d'équipements, y compris des piscines, un centre de fitness, un sauna, un parking, une aire de jeux et bien plus encore. Le complexe possède des magasins, des cafés et des restaurants.

Sanmar est situé à proximité de la plage et du centre de Mersin, ce qui en fait un endroit idéal pour vivre à la fois la résidence permanente et la détente. Grâce à son infrastructure, sa qualité de logement et ses commodités, Sanmar est devenu l'un des complexes résidentiels les plus populaires de Mersin.

Caractéristiques générales:

Tous les matériaux sont certifiés par T.S.E, le matériau de classe 1 est utilisé;

Système de chauffage et de gaz naturel;

bimbo résistant à la chaleur;

Système de levage intelligent;

Générateur complet;

Système d'interphone vidéo;

Système de caméra centrale.

CARACTÉRISTIQUES DE L'INTERIEUR:

1. Armoires de cuisine.

2. Armoire

3. Armoires de bain

4. Banc de cuisine en granit

5. Fenêtres en PVC

Envoyez-moi - je vais répondre à toutes les questions et sélectionnez la vraie estate qui vous a approuvé changé!!!